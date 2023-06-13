На кадрах видно, как из бака с надписью «Огнеопасно» вытекает жидкость в воду. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Видео столкновения танкеров на реке Лене в Иркутской области 12 июня 2023 появилось в сети. На кадрах видно, что столкнулись два танкера - ТР-900 «Ерофей Хабаров» и ТР-901, который находился на ремонте в порту поселка. Из бака с надписью «Огнеопасно» на борту "Ерофея Хабарова" вытекала жидкость в воду - это бензин АИ-92 и разлился он в реку около поселка Алексеевск Киренского района. Сейчас там ввели режим «Чрезвычайной ситуации».

Видео столкновения танкеров на реке Лене в Иркутской области 12 июня 2023

Как стало известно, за штурвалом судна «Ерофей Хабаров» находился помощник капитана, а сам капитан был пьян. Это показало медицинское освидетельствование.

- По предварительной информации в акваторию могло попасть от 60 до 90 тонн бензина. На данный момент нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов. В них созданы рабочие группы. В числе прочего их задача – отслеживать, чтобы люди не использовали воду из реки для собственных нужд и водопоя сельскохозяйственных животных, - говорится в сообщение губернатора Иркутской области.

Сейчас Роспотребнадзор просит не использовать воду из реки Лена для купания, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд. Судя по видео столкновения танкеров на реке Лене в Иркутской области 12 июня 2023, топлива попало в воду действительно немало.