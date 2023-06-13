Роспотребнадзор просит жителей Киренского района не использовать воду из реки Лена

Пока на территории будет действовать режим ЧС, опасно использовать воду из реки Лена. Фото: СУ СКР по Иркутской области

12 июня в районе поселка Алексеевск Киренского района произошло столкновение двух танкеров. В одном из суден находилось 832 тонны бензина. В результате аварии была повреждена цистерна, в которой было 138 тонн топлива. Часть нефтепродукта попала в реку. Напомним, что сейчас в районе введен режим «Чрезвычайной ситуации».

- Информируем, что ниже по течению от места аварии в населенных пунктах отсутствуют водозаборы на реке Лена, - говорят в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

Пока на территории будет действовать режим ЧС, опасно использовать воду из реки Лена для купания, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд. Особенно это касается населений, которые находятся ниже по течению от места аварии. В скором времени специалисты установят сколько именно бензина попало в воду реки Лены.