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НовостиПроисшествия13 июня 2023 4:41

Роспотребнадзор просит жителей Киренского района не использовать воду из реки Лена

Опасно использовать воду для купания, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Пока на территории будет действовать режим ЧС, опасно использовать воду из реки Лена.

Пока на территории будет действовать режим ЧС, опасно использовать воду из реки Лена.

Фото: СУ СКР по Иркутской области

12 июня в районе поселка Алексеевск Киренского района произошло столкновение двух танкеров. В одном из суден находилось 832 тонны бензина. В результате аварии была повреждена цистерна, в которой было 138 тонн топлива. Часть нефтепродукта попала в реку. Напомним, что сейчас в районе введен режим «Чрезвычайной ситуации».

- Информируем, что ниже по течению от места аварии в населенных пунктах отсутствуют водозаборы на реке Лена, - говорят в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

Пока на территории будет действовать режим ЧС, опасно использовать воду из реки Лена для купания, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд. Особенно это касается населений, которые находятся ниже по течению от места аварии. В скором времени специалисты установят сколько именно бензина попало в воду реки Лены.