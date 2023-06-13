Часть топлива попала в воду. Два танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Инцидент произошел в районе поселка Алексеевск Киренского района 12 июня. Столкнулись ТР-901, который стоял на ремонте в порту, и ТР-900 «Ерофей Хабаровск», который перевозил 832 тонны бензина. Об этом рассказали власти Иркутской области со ссылкой на руководителя ГУ МЧС России по региону Вячеслава Федосеенко.

- В результате столкновения у «Ерофея Хабарова» была повреждена одна из емкостей. В ней было 138 тонн топлива. Оно начало выливаться в акваторию. Экипаж оперативно приступил к перекачке бензина в неповрежденную емкость. Кроме того, они установили вокруг судна боновое ограждение, использовали 300 кг сорбента, - говорится в сообщении.

В настоящий момент специалисты уточняют объем нефтепродуктов, которые попали в Лену. В районе введен режим «Чрезвычайной ситуации». Ситуацию осложняет тот факт, что река является судоходной. Кроме того, ниже по течению находятся населенные пункты. Местные власти проводят необходимые мероприятия, чтобы не допустить забор воды из реки.

На месте происшествия также работают следователи и криминалисты Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России. Они установят все обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта», а также «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Тем временем, Роспотребнадзор обратился к жителям Киренского района Иркутской области с просьбой не использовать воду из реки Лены после попадания в воду топлива из цистерны, поврежденной при столкновении двух танкеров.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске в День России выступил хор Турецкого. Приезд знаменитого музыкального коллектива стал для жителей областного центра ярким событием. Михаил Турецкий в беседе с журналистами поделился своими первыми воспоминаниями об Иркутске и Байкале, а также поблагодарил сибиряков за особую энергию.

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