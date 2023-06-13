В Иркутске завершились поиски 16-летнего подростка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске волонтеры объявили о завершении поисков 16-летнего подростка. В ГУ МВД России по Иркутской области КП-Иркутск подтвердили эту информацию.

-Спасибо всем, кто принимал участие в поисках, - написали в региональном отделении поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

В региональном ГУ МВД сообщили, что с подростком все хорошо, он жив.

Ранее поисковый отряд и правоохранительные органы объявляли поиски подростка, называя в качестве примет рост около 172 сантиметров, а также то, что он был одет в футболку темно-серого цвета, трико и тапочки черного цвета.

Также была информация, что подросток может быть дезориентирован в пространстве.