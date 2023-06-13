Вопрос об отставке мэра Тайшетского района планируется рассмотреть в конце июня Фото: Олег ЗОЛОТО

На заседании Думы Тайшетского района в конце июня депутаты рассмотрят инициативу об удалении мэра Александра Величко в отставку. Об этом ИА «Тайшет24» сообщил знакомый с ситуацией источник.

-В прокуратуру обратилась депутат Юлия Климова. Предмет обращения - «неисполнение мэром обязанности по предотвращению и урегулированию конфликта интересов», - передает издание.

Поступивший от прокуратуры документ уже изучила инициативная группа, а его рассмотрение на заседании думы запланировано на 27 июня.

Мэр района к заседанию Думы обязан представить депутатам свои письменные пояснения по заданной теме.