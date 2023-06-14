Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о происшествии на Лене в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установлении обстоятельств происшествия на реке Лена в Иркутской области. Об этом сообщает в официальном телеграм-канале СКР.

-12 июня в Киренском района столкнулись два танкера, один из которых перевозил 832 тонны бензина. Из-за столкновения цистерна повредилась, часть топлива попала в реку, - говорят в следкоме.

Сейчас по этому факту расследуется уголовное дело - по статьям о нарушении правил безопасности движения и правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Ранее сообщалось, что превышение предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам в акватории реки Лена, по предварительным данным, действительно, фиксируется. По имеющимся оценкам, в реку вылилось от 60 до 90 тонн бензина. После происшествия местным жителям запретили использовать воду из реки для собственных нужд. Также на данный момент под запретом и купание в реке.