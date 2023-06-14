В Иркутске серьезная пробка сковала автомобилистов на улице Рабочего Штаба Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечер среды, 14 июня, не обходится без дорожных проблем - в Иркутске пробки от семи до восьми баллов. Такие данные показывает сервис "Яндекс.Пробки".

-Особенно тяжко придется тем, кто сейчас проезжает или направляется в сторону улицы Рабочего Штаба. На карте эта улица уже отмечена даже не красным, а бардовым цветом, - свидетельствуют данные сервиса.

Непросто будет и тем горожанам, кто приближается к Иннокентьевскому мосту. Сложная обстановка и на улице Советской. Из-за дорожно-транспортного происшествия также можно встрять и на улице Ширямова.

Пока относительно спокойная обстановка на Байкальской улице, пробки оцениваются здесь в четыре балла. Без проблем также можно проехать по улицам Декабрьских событий и Карла Либкнехта.