Иркутская область подписала соглашение с федеральной Корпорацией по развитию МСП Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Правительство Иркутской области и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) договорились о сотрудничестве в создании условий для участия малого и среднего бизнеса в закупках крупных компаний. Соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2023. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Продукты Корпорации МСП действительно нужны, ведь они помогают предприятиям запускать новые направления, обновлять оборудование, наращивать объемы, - говорит губернатор региона Игорь Кобзев.

Соглашение же позволит более плотно сотрудничать Корпорации и региону, отмечает он.

В соглашении речь идет о механизме офсетных договоров, что гарантирует сбыт продукции инвестору.

Также сообщается, что сейчас производителей, зарегистрированных на территории региона и готовых подключиться к работе.