В Иркутской области 17 и 18 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области синоптики предупреждают о дождях в предстоящие выходные - 17 и 18 июня. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.

-Ночью возможны заморозки, а вот днем воздух может прогреться до +28 градусов, - говорят синоптики.

Так, например, в субботу 17 июня ожидается переменная облачность, без осадков. В северных районах, а также в южных могут быть грозы и кратковременные дожди. По утрам стоит ждать туман. В этот день порывы ветра будут до 11 метров в секунду.

В воскресенье, 18 июня жителей предупредили о кратковременных дождях, грозах.

Что касается температуры воздуха, то днем она составит +23,+28°, при увеличении облачности +13,+18°С.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье купальный сезон не обходится без жертв. Сейчас сотрудники МЧС второй день ищут утонувшего мужчину на озере у села Колочное.