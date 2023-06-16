В Иркутске представят выставку карикатур и плакатов времен Великой Отечественной войны. Фото: Иркутский областной краеведческий музей имени Н.Н. Муравьева-Амурского

Иркутский областной краеведческий музей имени Н.Н. Муравьева-Амурского покажет выставку карикатур и плакатов времен ВОВ из Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба музея.

-Наиболее популярными во времена ВОВ жанрами изобразительного искусства были карикатура и плакат. Они были средством политической агитации, отражали события на международной арене и укрепляли народный дух, - говорят в музее.

Теперь посетители выставки смогут познакомиться с уникальными графическими произведениями. Их партизанские художники выполняли в лесных условиях.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области озвучили количество стобалльных результатов ЕГЭ по русскому языку. В регионе максимальный балл по этому экзамену смогли набрать 30 выпускников школ.