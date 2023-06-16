В Ангарске дети-инвалиды получили лекарства после вмешательства прокуратуры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ангарске после вмешательства прокуратуры близнецов-инвалидов обеспечили медицинскими изделиями. Об этом сообщает Байкал24.

-Сотрудники ведомства провели проверку из-за обращения многодетной матери, которая пожаловалась на нарушение прав ее сыновей с ОВЗ. С ее слов, они не получали бесплатные лекарства, - пишет издание.

Мальчики нуждаются из-за гормонального заболевания по жизненно важным показателям нуждаются в систематической проверке уровня глюкозы в крови.

Сейчас прокуратура внесла представление, требуется устранить нарушение. Сейчас дети получили медицинские изделия в нужном количестве.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области синоптики предупреждают о дождях в предстоящие выходные - 17 и 18 июня. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке, предоставленной выше.