Из Иркутска в зону СВО отправили два квадроцикла и автомобиль Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В 1438-й мотострелковый полк и отряд «Херсон», где служат иркутяне, доставили два квадроцикла и автомобиль. Технику закупили за счет средств благотворительного фонда "Любимый город". Об этом сообщает Байкал24.

-Помимо предметов быта и оборудования, мы привозим военнослужащим посылки от родных и близких. На этот раз также закупили транспорт, автомобиль выбирали сами бойцы, - рассказал руководитель фонда Михаил Лунев.

Ранее также в зону СВО отправляли бытовые вещи и спецоборудование. Одним из последних адресатов стал отряд «Невский». Все предметы закупали на пожертвования горожан.

Ранее сообщалось, что Иркутский областной краеведческий музей имени Н.Н. Муравьева-Амурского покажет выставку карикатур и плакатов времен ВОВ из Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба музея.