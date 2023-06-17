В ходе СВО на Украине погиб уроженец Усть-Илимска Игорь Нагаев Фото: Олег ЗОЛОТО

В Усть-Илимске простились с Нагаевым Игорем, погибшим в ходе выполнения задач специальной военной операции. Об этом сообщила мэр города Анна Щекина в своем телеграм-канале.

- Игорь Владимирович родился в Усть-Илимске в 1992 году. Учился в школе №5. Он рос в многодетной семье, где помимо него, было еще три сестры, - написала она.

Военнослужащий всегда был добрым и отзывчивым человеком, отмечает она. Он принял решение отправить в зону СВО.

Власти Усть-Илимска выразили соболезнования родным и близким погибшего.