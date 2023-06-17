В Иркутской области подвели результаты ЕГЭ по математике Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области выпускники получили высший результат ЕГЭ по профильной математике. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-С каждым экзаменом копилка стобалльных результатов пополняется. По итогам ЕГЭ по географии, литературе, русскому языку и профильной математике в регионе стобалльных результатов у 42-х выпускников 2023 года, - говорят в правительстве области.

Математика - это еще один обязательный экзамен, аттестацию по которому должны пройти все ученики. Для получения аттестата достаточно сдать "базовый уровень". Однако некоторых выпускникам для поступления в вуз требуется "профильный" - его сдавали 5,8 тысячи учеников.

Как итог, высокий результат, 80 баллов и выше – у 168 участников. В экзамене по математике базового уровня приняли участие 6,3 тысячи одиннадцатиклассников области. Порядка 76 % участников получили на экзамене отметки «5» и «4».