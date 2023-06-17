Предполагаемого виновника ДТП с 9-летним велосипедистом под Иркутском заключили под стражу
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Прокуратура Иркутской области держит на контроле расследование уголовного дела из-за ДТП в р.п. Маркова Иркутского района. В июне автомобилист на "Камри" наехал там на 9-летнего велосипедиста. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.
-В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, - говорят в прокуратуре.
Прокуратура Октябрьского района Иркутска поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения. Октябрьский районный суд Иркутска заключил 30-летнего жителя региона под стражу на срок 2 месяца.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что в Ангарске после вмешательства прокуратуры близнецов-инвалидов обеспечили медицинскими изделиями.