В Иркутской области в пользу несовершеннолетней взыскали компенсацию за укус собаки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По иску прокурора в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда, которая пострадала из-за соседской собаки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

-В мае прошлого года в селе Александровское Боханского района на 8-летнюю девочку, которая играла возле дома, напала собака соседей. Она укусила девочку.

Прокуратура обратилась в суд с требованием о взыскании с местного жителя компенсации морального вреда, причиненного ребенку в результате укуса животного.

По решению суда, в пользу девочки взыскана компенсация в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Иркутской области держит на контроле расследование уголовного дела из-за ДТП в р.п. Маркова Иркутского района.