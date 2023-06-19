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НовостиПолитика19 июня 2023 9:20

Мэрия Братска ищет кандидата на должность председателя комитета по градостроительству

Документы принимаются до 27 июня
Елена СИНИЦА
Мэрия Братска ищет кандидата на должность председателя комитета по градостроительству

Мэрия Братска ищет кандидата на должность председателя комитета по градостроительству

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация города Братска объявила конкурс на замещение вакантной должности председателя комитета по градостроительству. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии.

-Требования - высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по направлениям «Государственное и муниципальное управление», а также «Архитектура», «Техника и технологии строительства», - говорится в сообщении.

Также важен стаж муниципальной службы или работы по специальности не менее двух лет. Документы на участие в конкурсе принимаются до 27 июня.

Принести их можно по адресу проспект Ленина, 37 - кабинеты 203 и 207. Прийти можно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (кроме выходных и праздничных дней).

Ранее сообщалось, что по предложению депутатов областного парламента в регионе учредят знак отличия "Почетный наставник Иркутской области".