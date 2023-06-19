Мэрия Братска ищет кандидата на должность председателя комитета по градостроительству Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация города Братска объявила конкурс на замещение вакантной должности председателя комитета по градостроительству. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии.

-Требования - высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по направлениям «Государственное и муниципальное управление», а также «Архитектура», «Техника и технологии строительства», - говорится в сообщении.

Также важен стаж муниципальной службы или работы по специальности не менее двух лет. Документы на участие в конкурсе принимаются до 27 июня.

Принести их можно по адресу проспект Ленина, 37 - кабинеты 203 и 207. Прийти можно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (кроме выходных и праздничных дней).

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