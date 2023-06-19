В Иркутске на улице Российская будет ограничено движение с 20 июня 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение транспорта по улице Российская будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Движение будет ограничено с 09.00 20 июня до 20.00 30 июня. Проехать будет нельзя по улице Российской в районе пересечения с Марата, - говорят в администрации.

Как итог, будет сужена проезжая часть до одной полосы.

Временное ограничение вводят из-за ремонтных работ на тепловых сетях на улице Марата.

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