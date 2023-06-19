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НовостиОбщество19 июня 2023 10:22

Особый противопожарный режим завершен в Иркутске

Он действовал с 15 июня
Елена СИНИЦА
Особый противопожарный режим завершен в Иркутске

Особый противопожарный режим завершен в Иркутске

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Иркутске завершен особый противопожарный режим, который действовал с 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-За этот промежуток времени жители нарушили режим 105 раз, было выдано 64 предостережения, составлено 15 протоколов на общую сумму в 80 тысяч рублей, - говорят в мэрии.

В основном жители разводили костры, используя открытый огонь. В том числе это делалось и для приготовления пищи. Однако это под запретом, когда введен противопожарный режим.

Теперь режим снят, но профилактические рейды ГУ МЧС продолжит. Также коммунальные службы будут следить за бесхозными территориями, косить траву и очищать газоны от мусора.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по улице Российская будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.