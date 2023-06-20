«Вкус качества» продовольственных товаров Иркутской области

Фото: Анна Суржанская

15 июня на базе Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области состоялось заседание экспертной группы для определения лучших продовольственных товаров региона в рамках Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» и для дальнейшего выдвижения победителя на высший приз конкурса «Вкус качества» в номинации «Продовольственные товары».

- Экспертная комиссия утверждается правительством Иркутской области и состоит из представителей министерств и ведомств нашего региона, специалистов ЦСМ и других экспертных организаций, - рассказывает Вера Попцова, начальник отдела стандартизации Иркутского ЦСМ. - Это эксперты по сертификации по группам продукции: алкогольная, молочная, мясная, хлебобулочная. То есть те люди, которые профессионально могут оценивать качество. Кроме того, есть приглашенный со стороны эксперт, в данном случае, - представитель прессы, он оценивает продукцию, как рядовой потребитель.

В этот день дегустационная комиссия оценила 19 образцов хлебобулочной, кондитерской, молочной и мясной продукции, напитков и мороженого от 8 предприятий Иркутской области.

Все конкурсные товары, в первую очередь, прошли процедуру подтверждения соответствия, этапы которой регламентируются нормативными документами. Это значит, что продукция, заявленная на конкурс, полностью безопасна и соответствует требованиям технического регламента. После тщательной проверки информации для потребителей, указанной на маркировке продукции, оценивались органолептические показатели - внешний вид, вкус, цвет, аромат, консистенция и прозрачность у напитков и затем эксперты выставляли оценки в дегустационные карты.

По итогам конкурса высшую оценку 25 баллов получили: хлеб «Боярский» и батон «Великолепный Крепыш» от ЗАО «Иркутский хлебозавод», йогурт со вкусом брусники от СХ АО «Белореченское», части тушек цыплят-бройлеров от ООО «Саянский бройлер», а также мороженое эскимо «Пломбир на сливках» и «Маэстро» от ООО «Ангария» Фабрика мороженого. Именно эти 6 товаров выдвинуты комиссией в качестве претендентов на получение высшего приза Конкурса в номинации «Продовольственные товары» - «Вкус качества» Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» в 2023 году.