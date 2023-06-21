Иркутяне могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ 21 и 24 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

В столице Приангарья пройдет бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Иркутян приглашают проверить свой статут 21 и 24 июня. Результат станет известен спустя 15 минут после сдачи анализов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Акцию организуют по следующим адресам: 21 июня с 10:00 до 15:30 – парковка у здания Центрального рынка; 24 июня с 15:00 до 20:00 – 130-й квартал на площади «Круг желаний» и у памятника Александру III, - уточнили в мэрии.

Напомним, в центре Иркутска произошел крупный пожар в гостевом доме. Сообщение поступило около 10:30. На место тут же выехали 6 спецмашин. Огонь распространился на площади около 130 квадратных метров. Тушение осложняла плотная застройка.