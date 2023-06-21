Пожар ликвидировали в гостевом доме на улице Тимирязева в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В центре Иркутска произошел крупный пожар в гостевом доме. Сообщение поступило около 10:30. На место тут же выехали 6 спецмашин. Огонь распространился на площади около 130 квадратных метров. Тушение осложняла плотная застройка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Из горящего гостевого дома на улице Тимирязева эвакуировались 17 человек. Пострадавших нет, - говорят в ведомстве.

В 12:19 открытый огонь ликвидировали. Рядом стоящие административные и офисные здания остались целы. На месте случившегося работают дознаватели МЧС России. Им предстоит выяснить причину пожара.

Напомним, днем 20 июня неизвестный мужчина открыл стрельбу в одном из кафе Ангарска. Вооруженный зашел в заведение общепита и несколько раз выстрелил в посетителя. Но знакомый пострадавшего решил отомстить. Он схватил нож и побежал за стрелявшим. Догнал и уже на улице ударил ножом в живот. А тот выстрелил в ответ.