Двухнедельного младенца с пороком сердца спасли кардиохирурги в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске новорожденному малышу поставили страшный диагноз – тяжелый порок сердца. За спасение его жизни взялись кардиохирурги Иркутска и Красноярска. Об операции в соцсетях рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Доктора проводили реконструкцию всей дуги аорты и параллельно закрывали все дефекты в перегородках. Работа - поистине ювелирная, на крошечном сердце. Но ждать было нельзя. В любой момент у малыша мог случиться инфаркт или инсульт. Медики оперировали более 5 часов, - говориться в сообщении главы региона.

К счастью, все прошло успешно. Двухнедельный малыш проходит реабилитацию.

Вскоре был прооперирован еще один пациент из Иркутска с подобным диагнозом, но с врожденной аномалией. 5-месячный ребенок также находится в реанимации.

Напомним, в столице Приангарья пройдет бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Иркутян приглашают проверить свой статут 21 и 24 июня у здания Центрального рынка, в 130-м квартале на площади «Круг желаний» и у памятника Александру III. Результат станет известен спустя 15 минут после сдачи анализов.