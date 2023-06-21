В Иркутском районе проведут внеплановые проверки после гибели ребенка в выгребной яме. Фото: администрация Иркутского района

Вечером 18 июня в деревне Грановщина случилось страшное -погиб 4-летний мальчик. Во время прогулки ребенок провалился в септик и утонул, так как рядом не было взрослых. На комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации Иркутского района было принято решение предпринять меры.

- Считаю необходимым внести в протокол и рекомендовать администрациям поселений провести масштабную проверку придворовых территорий и Правил их благоустройства, - сказала заместитель мэра Екатерина Михайлова.

Сообщается, что владелец участка, где произошла трагедия, накрыл выгребную досками, которые не менял с момента постройки. В итоге под весом ребенка они сломались. Заведено дело о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, в Приангарье полицейские устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего. В Братском районе 14-летний подросток скончался после падения с радиомачты. Выяснилось, что он хотел посмотреть закат.