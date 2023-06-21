В Октябрьском округе Иркутска благоустраивают дворы с опережением графика Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На территории Октябрьского округа Иркутска завершают благоустройство 38 дворов. Договоры на работы были заключены в мае. Семь объектов сданы в эксплуатацию. Практически готова придомовая территория на Байкальской, 330а, Трудовой, 58, Советской, 176/198, Карла Либкнехта, 150, 151. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- В этом году в округе появится 9 новых детских площадок, на это из городского бюджета выделено около 11 млн рублей, - пояснил глава округа Георгий Комаров. - По условиям действующего законодательства их можно обустраивать при согласии жителей содержать впоследствии территорию. Депутаты городской Думы совместно с горожанами провели работу по включению площадки в общедомовое имущество, проголосовали, составили протокол.

Напомним, дознаватели МЧС дали предварительные данные по причине пожара в центре Иркутска 21 июня. Гостевой дом на Тимирязева мог загореться из-за мощного оборудования для добычи криптовалюты. Электрик предупреждал хозяина майнинговой фермы о риске перегрузке сети. Однако тот не принял это к сведению. К счастью, никто не пострадал. Вовремя эвакуировались 17 человек.