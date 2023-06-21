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НовостиПроисшествия21 июня 2023 5:55

Названа предварительная причина пожара в гостевом доме на Тимирязева в Иркутске

МЧС: причиной пожара в центре Иркутска могло стать майнинговое оборудование
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Названа предварительная причина в гостевом доме на улице Тимирязева в Иркутске

Названа предварительная причина в гостевом доме на улице Тимирязева в Иркутске

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Дознаватели МЧС дали предварительные данные по причине пожара в центре Иркутска 21 июня. Гостевой дом на Тимирязева мог загореться из-за мощного оборудования для добычи криптовалюты. Электрик предупреждал хозяина майнинговой фермы о риске перегрузке сети. Однако тот не принял это к сведению. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По факту пожара проводится доследственная проверка, - добавляют в ведомстве.

Известно, что 17 человек смогли эвакуироваться. К счастью, обошлось без пострадавших. А тем временем в сети уже появилось видео случившегося.

Напомним, вечером 18 июня в деревне Грановщина случилось страшное - погиб 4-летний мальчик. Во время прогулки ребенок провалился в септик и утонул, так как рядом не было взрослых. На комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации Иркутского района было принято решение предпринять меры.