В Бодайбо осудят водителя Porsche Macan, сбившего инспектора ДПС Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Бодайбо перед судом предстанет мужчина, совершивший наезд автомобилем на инспектора ДПС. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области.

-6 августа 2022 года мужчина за рулем Porsche Macan был остановлен на улице Урицкого в Бодайбо. Инспектор ДПС требовал предъявить документы на управление машиной, у водителя их не оказалось, - рассказывают в следкоме.

Тогда мужчина решил попытаться скрыться от инспектора, он набрал скорость и стремительно начал движение. В результате он сбил полицейского.

Мужчина всё же скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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