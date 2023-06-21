Администрация напомнила о запрете купания в водоемах Иркутска Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Роспотребнадзор Иркутской области провел исследования качества воды в водоемах региональной столицы. Пробы были взяты в двух точках: нижний бьеф плотины, квадрат, река Ангара, поселок Горького, река Иркут. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Например, в "квадрате" был превышен показатель «энтерококки/стрептококки», а в реке Иркут - "E.coli", - говорят в администрации.

В Роспотребнадзоре напомнили, что купание в такой воде и использование ее в пище может

привести к бактериальной кишечной инфекции.

Администрация города напомнила, что купание в водоемах Иркутска запрещено.

Ранее сообщалось, что в Бодайбо перед судом предстанет мужчина, совершивший наезд автомобилем на инспектора ДПС. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области.