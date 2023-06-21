В Бурятию вылетел вертолет Ми-8 от МЧС для спасения туристки. Фото: ГУ МЧС

Вертолет МИ-8 МЧС России вылетел в горы Бурятии для спасения туристки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

- Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда чрезвычайного ведомства направляются в Шумак для эвакуации пострадавшей, - прокомментировали в ведомстве.

Туристка путешествовала в составе зарегистрированной группы, туристка упала с высоты и травмировалась в тот момент, когда поднималась в горах Восточного Саяна.

Спасатели должны будут оказать ей первую помощь, транспортировать ее из труднодоступной местности.

Ранее сообщалось, что в Бурятии девушка 18 дней бродила в лесу, но нашлась живой. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале Республиканского агентства ГО и ЧС. Известно, что она заблудилась в лесном массиве, когда собирала дикоросы.