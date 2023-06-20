Заблудилась и 18 дней бродила по лесу: в Бурятии нашли девушку, которая потерялась при сборе дикоросов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Бурятии девушка 18 дней бродила в лесу, но нашлась живой. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале Республиканского агентства ГО и ЧС.

-Спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы в Тункинском районе вели поиски девушки 1994 года рождения. Она заблудилась в лесном массиве, когда собирала дикоросы, - говорят спасатели.

Специалисты обследовали свыше 130 квадратных километров леса. 20 июня стало известно, что девушку нашли. Она была в 15-ти км от местности «Дарки». Спасатели нашли заблудившуюся живой.

Благодаря профессионализму спасателей, вовремя оказанной помощи, девушку в удовлетворительном состоянии передали медикам.

В ведомстве напомнили, что при необходимости всегда можно обратиться за помощью профессиональных спасателей по телефону 112.

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