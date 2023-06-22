Иркутская область представит свои достижения на Международной выставке "Россия" Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутская область представит свои достижения на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своих социальных сетях.

-Мероприятие пройдет в ноябре на ВДНХ в Москве. Свои достижения представят 89 регионов России, - говорят в правительстве.

Будет представлен и стенд Иркутской области - с 4 ноября 2023 года по 4 апреля 2024-го. Он будет поделен на зоны в зависимости от сфер, в которых были достижения. В их числе туризм, промышленность, наука, образование здравоохранение, образование.

Как отметил губернатор региона Игорь Кобзев, Иркутская область - регион, который динамично развивается, имеет огромные возможности и перспективы.

Ранее сообщалось, что в Иркутске идет полных ходом подготовка к реализации проекта «Туристический код центра города» по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».