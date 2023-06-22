С начала летнего сезона в водоемах Иркутской области погибло шесть человек Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

20 июня в рабочем поселке Железнодорожный на Усть-Илимском водохранилище погиб 25-летний мужчина. Он купался в необорудованном месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Его тело подняли водолазы. Глубина в районе проведения работ составляла от 20 до 52 метров. На береговой полосе были установлены знаки и аншлаги, информирующие о запрете купания, - говорят в МЧС.

В поселке Юрты в местном карьере утонул мужчина 1987-го города рождения, его тело ищут.

Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам бьют тревогу. С их слов, число погибших из-за купания в не предназначенных для этого местах растет. Только с начала лета погибли шесть человек, в том числе и двое детей.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Иркутской области провел исследования качества воды в водоемах региональной столицы.