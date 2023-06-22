Жителей Иркутска предупредили об ухудшении погодных условий 23 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночью 23 июня в Иркутске ожидается сильный дождь, гроза и усиление ветра. Как рассказали в Иркутском гидрометцентре, днем же не ожидается существенных осадков, будет переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Ветер северо-западный – ночью 7-12 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, - говорят в администрации.

Температура ночью составит +14, +16 градусов, днем – +23, +25 градусов. В связи с такими погодными условиями все городские службы перевели в усиленный режим работы.

На период грозы жителям рекомендуют не выходить из дома, закрыть окна и не пользоваться электроприборами. Водителей же просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что 20 июня в рабочем поселке Железнодорожный на Усть-Илимском водохранилище погиб 25-летний мужчина.