В Иркутской области число стобалльников по ЕГЭ возросло до 47 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество стобалльников в Приангарье увеличилось до 47 человек. Об этом стало известно после утверждения в Иркутской области результатов единых государственных экзаменов (ЕГЭ) по физике, истории и обществознанию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Так, сто баллов набрали три выпускника из школ Братска, Иркутска и Черемхово. Есть стобалльницы по истории у выпускниц из Иркутска и Братска, - говорят в правительстве.

Еще два стобалльных результата по обществознанию – у школьников из областного центра.

При этом высокие результаты - от 80 баллов и выше - имеют 3,2 тысячи выпускников.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о школьнике из области, который смог набрать 100 баллов сразу по двум предметам на ЕГЭ.