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21 июня 2023 10:30

«Сам не верю!»: как школьник из Иркутска, проваливший пробные экзамены, сдал ЕГЭ на 200 баллов по двум предметам

Школьник из Иркутска сдал ЕГЭ по двум предметам на 200 баллов
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Любовь к гуманитарным предметам появилась у Никиты еще в 7-классе. Фото: личный архив героя публикации.

Любовь к гуманитарным предметам появилась у Никиты еще в 7-классе. Фото: личный архив героя публикации.

- Ожидал ли такого результата? Конечно, нет! Помню, как в марте проходили пробные ЕГЭ, так я даже минимальных 30-40 баллов не мог набрать, - рассказывает 17-летний Никита Рыбоченко, ученик школы № 42 Иркутска. Парень набрал максимальные 100 баллов сразу по двум предметам - русскому языку и литературе.

- Все еще не могу в это поверить, что это правда, - смеется парень. - С такими результатами передо мной откроются двери главных столичных университетов!

Никита рассказал КП-Иркутск, как ему удалось набрать максимальный результат сразу по двум предметам.

Подумывает стать филологом или журналистом. Фото: личный архив героя публикации.

Подумывает стать филологом или журналистом. Фото: личный архив героя публикации.

Главное, верить в себя

- В чем секрет? - переспрашивает с улыбкой 11-классник. - Его нет! Просто очень люблю русский язык и литературу. Хотя… Небольшая тайна успеха все-таки есть - это лучший классный руководитель, который верит в тебя и заряжает на свершения!

Любовь к гуманитарным предметам появилась у Никиты еще в 7-классе. Уже тогда школьник понял, что хочет связать жизнь с русским языком и литературой. Подумывает стать филологом или журналистом. Так, еще в 10-м классе определился, что сдавать по выбору будет именно литературу. Русский язык же является для всех выпускников обязательным.

Играли в игры

Школьник понял, что хочет связать жизнь с русским языком и литературой. Фото: личный архив героя публикации.

Школьник понял, что хочет связать жизнь с русским языком и литературой. Фото: личный архив героя публикации.

- Помимо уроков, у нас еще были специальные консультации с 10-го класса. Их устраивали для всех, кто будет сдавать ЕГЭ. Так вот я с другими ребятами занимался по шесть часов в неделю дополнительно - усиленно русским языком и литературой, начиная с 10-класса, - говорит Никита. - В начале, конечно, были трудности. Первые пробные экзамены очень плохо писал. Все из-за невнимательности и незнания критериев ЕГЭ. Но благодаря учителю со всем быстро разобрался. Кстати, репетиторов не посещал.

Но консультации не проходили за зубрежкой материала и постоянным прорешиванием задач. Никита рассказывает, что на занятиях по литературе ребята смотрели тематические фильмы, а на часах по русскому языку играли в различные интеллектуальные игры: решали ребусы и кроссворды, разгадывали загадки.

«Одаренный парень»

А вот классный руководитель на вопрос, как парню удалось набрать высший результат, уверяет, что Никита просто очень одаренный.

- За 27 лет преподавательской деятельности Никита у меня первый 100-балльник, да еще и сразу по двум предметам. Секретной схемы нет, - говорит Светлана Подлинова. - Просто к каждому ученику ищу индивидуальный подход. Но Никита очень старательный и умный. Он был скорее моим коллегой, чем учеником. Сам хорошо разбирался в предмете, схватывал на лету, так еще и одноклассникам помогал, объяснял.

Теперь абитуриент

- Сейчас уже дышу полной грудью, рассказывает Никита. - Ведь сдача экзаменов уже за плечами. Кстати, в качестве второго дополнительного предмета я выбрал обществознание. По нему 21 июня пришел результат - 86 баллов. А базовую математику написал на «отлично».

Никита мечтает связать свою жизнь с филологий или журналистикой. Но точно с будущей профессией, пока не определился, как и с университетом. Выбирает, куда поступать.

- До того, как получить такой головокружительный результат, хотел подать документы только в университеты родного города. Выбирал между ИГУ и ИРНИТУ. Но сейчас понимаю, что могу отправить документы в московский или петербургский университеты. Время есть - решу!

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