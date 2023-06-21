«Сам не верю!»: как школьник из Иркутска, проваливший пробные экзамены, сдал ЕГЭ на 200 баллов по двум предметам

Любовь к гуманитарным предметам появилась у Никиты еще в 7-классе. Фото: личный архив героя публикации.

- Ожидал ли такого результата? Конечно, нет! Помню, как в марте проходили пробные ЕГЭ, так я даже минимальных 30-40 баллов не мог набрать, - рассказывает 17-летний Никита Рыбоченко, ученик школы № 42 Иркутска. Парень набрал максимальные 100 баллов сразу по двум предметам - русскому языку и литературе.

- Все еще не могу в это поверить, что это правда, - смеется парень. - С такими результатами передо мной откроются двери главных столичных университетов!

Никита рассказал КП-Иркутск, как ему удалось набрать максимальный результат сразу по двум предметам.

Подумывает стать филологом или журналистом. Фото: личный архив героя публикации.

Главное, верить в себя

- В чем секрет? - переспрашивает с улыбкой 11-классник. - Его нет! Просто очень люблю русский язык и литературу. Хотя… Небольшая тайна успеха все-таки есть - это лучший классный руководитель, который верит в тебя и заряжает на свершения!

Любовь к гуманитарным предметам появилась у Никиты еще в 7-классе. Уже тогда школьник понял, что хочет связать жизнь с русским языком и литературой. Подумывает стать филологом или журналистом. Так, еще в 10-м классе определился, что сдавать по выбору будет именно литературу. Русский язык же является для всех выпускников обязательным.

Играли в игры

Школьник понял, что хочет связать жизнь с русским языком и литературой. Фото: личный архив героя публикации.

- Помимо уроков, у нас еще были специальные консультации с 10-го класса. Их устраивали для всех, кто будет сдавать ЕГЭ. Так вот я с другими ребятами занимался по шесть часов в неделю дополнительно - усиленно русским языком и литературой, начиная с 10-класса, - говорит Никита. - В начале, конечно, были трудности. Первые пробные экзамены очень плохо писал. Все из-за невнимательности и незнания критериев ЕГЭ. Но благодаря учителю со всем быстро разобрался. Кстати, репетиторов не посещал.

Но консультации не проходили за зубрежкой материала и постоянным прорешиванием задач. Никита рассказывает, что на занятиях по литературе ребята смотрели тематические фильмы, а на часах по русскому языку играли в различные интеллектуальные игры: решали ребусы и кроссворды, разгадывали загадки.

«Одаренный парень»

А вот классный руководитель на вопрос, как парню удалось набрать высший результат, уверяет, что Никита просто очень одаренный.

- За 27 лет преподавательской деятельности Никита у меня первый 100-балльник, да еще и сразу по двум предметам. Секретной схемы нет, - говорит Светлана Подлинова. - Просто к каждому ученику ищу индивидуальный подход. Но Никита очень старательный и умный. Он был скорее моим коллегой, чем учеником. Сам хорошо разбирался в предмете, схватывал на лету, так еще и одноклассникам помогал, объяснял.

Теперь абитуриент

- Сейчас уже дышу полной грудью, рассказывает Никита. - Ведь сдача экзаменов уже за плечами. Кстати, в качестве второго дополнительного предмета я выбрал обществознание. По нему 21 июня пришел результат - 86 баллов. А базовую математику написал на «отлично».

Никита мечтает связать свою жизнь с филологий или журналистикой. Но точно с будущей профессией, пока не определился, как и с университетом. Выбирает, куда поступать.

- До того, как получить такой головокружительный результат, хотел подать документы только в университеты родного города. Выбирал между ИГУ и ИРНИТУ. Но сейчас понимаю, что могу отправить документы в московский или петербургский университеты. Время есть - решу!

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