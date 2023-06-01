«Безумно ждал, когда окончу школу»: 11-классник из села в Иркутской области рассказал, как два года учился в одиночку

Фото: Анна Романова.

- Если честно, то я безумно ждал, когда уже окончу школу! Представьте - два года одиночества в четырех стенах. Ни друга, ни одноклассника, ни соседа по парте, - с улыбкой рассказывает 17-летний Виктор Романов из маленького села Кузнецовка, что на севере Иркутской области. Не верится, но в своей школе парень был не только единственным 11-классником, но и 10-классником. - Первое время было совсем тяжело, а потом привык. Зато на последний звонок пришли поддержать родители, учителя и остальные школьники.

На торжество пришел, как подобает. Белая выглаженная рубашка, черные классические брюки, красная лента выпускника. Кстати, парень сам подготовил школьное фойе, где проходило торжество, украсил шарами и плакатами. И стихи для гостей выучил.

Как получилось, что остался в старшей школе один?

- Остальные еще в 9-м классе забрали документы и поступили в техникумы и колледжи, - рассказал выпускник. - А мои родители настояли на дальнейшей учебе. Тогда уехали и лучшие друзья. Но мы не перестали общаться, часто созваниваемся и списываемся.

Витя быстро прошел весь материал, раз уж все внимание учителей - только ему. Учебную программу под него не перестраивали, вели все уроки, как положено. Школа, кстати, по меркам поселка с населением около тысячи человек, большая: 104 ученика, 16 учителей. В конце 11-класса парня даже отпускали с уроков.

- Хотя и сложности были, - рассказывает выпускник. - Особенно, когда я не понимал чего-то в предмете, например, математике и физике. И ведь не спрячешься от глаз учителя, не отсидишься в сторонке! Приходилось разбираться.

Фото: Анна Романова.

- Я вела у него классные часы «Разговоры о важном», мы беседовали о многом. И неважно, что не с кем было подискутировать (с другими классами не объединишь, раз даже 10-классников нет), он просто отвечал на вопросы, - добавляет его классный руководитель Марина Дралюк.

А вот выпускного у парня не будет. Точнее, он мог присоединиться к празднику у 9-х классов, но не захотел. Все о чем думал - поскорее сдать экзамены. И вот они уже позади. Предмета у Вити было всего два – русский язык и базовая математика. Сдавал их в ближайшей школе в городе Вихоревка, куда ехать, к слову, не так далеко - 20 минут на общественном транспорте.

- Планирую поступать на зубного техника в Братский медицинский колледж, - говорит Витя. - Долго думал над будущей профессией, было тяжело определиться. Помню, что в детстве мечтал стать водителям. Но медицина мне все-таки нравится больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Выпускного не будет, но я не расстраиваюсь»: 11-классница из сибирской глубинки в одиночку отметила последний звонок (подробнее)

Без одноклассников, но не без праздника: 11-классница из сибирской глубинки в одиночку отмечает последний звонок (подробнее)