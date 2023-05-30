«Выпускного не будет, но я не расстраиваюсь»: 11-классница из сибирской глубинки в одиночку отметила последний звонок

Катя сама устроила себе последний звонок. Фото: личный архив героя публикации.

- Выпускной в школе решили не делать. А зачем? Я же одна на всю школу 11-классница, - с улыбкой говорит 18-летняя Екатерина Большешапова из маленького села Илир, что на севере Иркутской области. - А вот последний звонок для меня состоялся. Подготавливала его практически одна. Надувала шары, рисовала плакаты, учила песни, стихи и танцы… Надела платье с белым фартуком, ленту выпускника – все как положено!

Пока в других городах и поселках ребята отмечали целыми классами, Катя сама устроила себе праздник. Но одиноко ей не было: провожать юную сибирячку во взрослую жизнь пришли родные, друзья, учителя и школьники.

- Как получилось, что я осталась одна? - переспрашивает выпускница. - В 9-м классе нас было 10 человек. Затем одни поступили в техникумы и колледжи, другие - завалили экзамены и учебу продолжать не стали. К 10-му классу нас осталось двое - я и моя лучшая подруга. Но скоро ушла и она. Первые полгода, конечно, было тяжело сидеть в пустом классе, а особенно на уроках математики, которая дается мне с трудом. За чужой спиной не спрячешься и у соседа по парте не подглядишь! Приходилось отвечать.

Иногда учителям приходилось подключить всю фантазию, чтобы сделать урок для единственной ученицы не менее интересным, чем для целого класса. Например, на уроках английского языка и во время классных часов «Разговоры о важном».

- Когда занятие предусматривало дискуссию между учениками, приходилось адаптировать программу: в роли собеседника выступала я, либо мы представляли, что с нами есть и другие ученики, и выступали за две стороны, - рассказывает классный руководитель 11-классницы Яна Симакова. - Это очень необычно! Я работаю учителем семь лет, и за это время у нас впервые выпускается единственная ученица. Ведь школа по меркам нашего поселка, где живет около тысячи человек, большая - 124 ученика, 18 учителей. А на следующий год будет семь выпускников.

На фото родители Кати. Фото: личный архив героя публикации.

Зато все время учителя уделяли только Кате - считай, индивидуальные занятия!

- Учусь хорошо, школьную программу прошли очень быстро, - говорит Катя. - Да и как тут не понять, когда объясняют мне одной. Во втором полугодии втянулась, стало полегче. А на уроки по физкультуре и технологии ходила вместе с 10-классом - все-таки веселее!

И хоть выпускного у Катя не будет, она не расстраивается. Отметит праздник с семьей, устроив пикник. А пока все свободное время посвящает подготовке к ЕГЭ. Русский язык сдавала 29 мая, а впереди - профильная математика, обществознание и биология. Кстати, на экзамены ее возят родители в школу соседнего села Александровка, это около 20 минут на машине. А вот до райцентра, Братска, ехать далековато - 145 километров.

- Хочу подать документы в один из иркутских университетов на геодезиста, - говорит девушка. - Еще в 10-классе нам проводили профориентацию. Тестирование показало, что мне близка природа - значит, легко будет работать с животными или землей. Тогда и решила связать жизнь с исследованием почвы.

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