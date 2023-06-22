В Иркутске ежедневно проводят обработку деревьев от горностаевой моли Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Во всех районах Иркутска в ежедневном режиме проводится обработка деревьев от горностаевой моли. Работы ведутся в парках, скверах, бульварах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Сейчас идет второй этап обработки. Это нужно для уменьшения численности популяции вредителей и снижения ущерба зеленым насаждениям. Помимо этого, опрыскивание позволит сократить очаги насекомых, которые могут выявиться в следующем году.

Препарат, который используют, внесен в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для применения на территории России. Он безопасен как для животных, так и для людей.

Ранее сообщалось, что ночью 23 июня в Иркутске ожидается сильный дождь, гроза и усиление ветра. Как рассказали в Иркутском гидрометцентре, днем же не ожидается существенных осадков.