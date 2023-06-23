Пожар после удара молнии произошел в Нижнеудинском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар после удара молнии произошел в поселке Видим Нижнеудинского района ночью 22 июня. К счастью, разряд попал не в жилой дом, а в деревянную баню, которой давно никто не пользуется. Специалист подтвердил, что именно молния стала причиной случившегося. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Это уже четвертый пожар в этом году, произошедший из-за грозовых явлений. 13 мая в Заларинском районе по этой причине горел жилой дом. 10 июня в Усть-Илимске случилось два таких пожара: при грозе загорелись гараж и баня на частных приусадебных участках, - рассказали в ведомстве.

Жителям Приангарья настоятельно рекомендуют устанавливать на крыши домов громоотводы.

Напомним, во всех районах Иркутска в ежедневном режиме проводится обработка деревьев от горностаевой моли. Работы ведутся в парках, скверах, бульварах. Препарат, который используют, внесен в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для применения на территории России. Он безопасен как для животных, так и для людей.