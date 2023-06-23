С 23 июня из Иркутска запустят регулярные рейсы в Ош

Ош — один из самых древних городов Средней Азии и второй по величине в Кыргызской Республике Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из Иркутска запущены регулярные рейсы в Киргизию. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Аэро Номад Эйрлайнс».

Уточняется, что с 23 июня 2023 года самолеты авиаперевозчика будут выполнять рейсы из Иркутска в один из старейших городов Средней Азии — Ош. Полеты будут совершаться раз в неделю, по пятницам, на Аэробусе A320.

Как рассказали в авиакомпании, Ош славится своей древней культурой, архитектурой и богатой историей. Так, например, в древности здесь проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути.

Напомним, ранее стало известно, что Авиакомпания «ИрАэро» увеличивает число рейсов из Иркутска в Ханой. Полеты стартуют с 7 июля. Перевозчик будет совершать рейсы дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям.

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