В Иркутске провели акцию по закрашиванию тегов на зданиях Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске состоялась акция по закрашиванию тегов. В ней приняли участие волонтеры, курсанты городского центра «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Мы планируем проводить такие акции на территории города в течение лета при хороших погодных условиях. Будем привлекать к этому проекту как можно больше людей и вместе делать Иркутск лучше, – отметил начальник отдела по молодежной политике мэрии Артур Харламов.

Краска наносилась в два слоя, чтобы поверхность сделать однородной. Участники акции отмечали, что теги есть повсюду - на зданиях, остановках, заборах и в скверах.

Работу по выявлению граффити ведутся регулярно. К ней подключаются экологические отряды, волонтеры, неравнодушные горожан.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области развернуто пять площадок для проведения федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства.