Более 7,5 тыс. выпускников Приангарья сдадут ЕГЭ в резервные дни основного периода

Экзамены пройдут в 214 пунктах проведения экзаменов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области начались резервные дни основного периода государственной итоговой аттестации-2023. За это время единые государственные экзамены (ЕГЭ) сдадут более 7,5 тыс. выпускников. Об этом сообщает региональное министерство образования.

- Экзамены пройдут в 214 пунктах проведения экзаменов. Они организованы во всех муниципальных образованиях. В проведении испытаний будет задействовано 2,4 тыс. сотрудников пунктов. Мониторинг хода экзаменов будут вести более 200 общественных наблюдателей, - говорится в сообщении.

Как рассказали в министерстве, резервные дни по значимости ничем не отличаются от других дней основного периода. Многие сдают ЕГЭ второй раз, чтобы исправить неудовлетворительные результаты по русскому языку или математике. Также приходят и те, кто отсутствовал в основные дни сдачи из-за плохого самочувствия или иных уважительных причин.

22 июня прошел экзамен по русскому языку, географии, литературе, сдана устная часть иностранных языков. 26 июня состоится экзамен по базовой и профильной математике. 27 июня по биологии, информатике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 28 июня по обществознанию и химии, а 29 июня по истории и физике. Также 1 июля является резервным днем для сдачи ЕГЭ по всем предметам.