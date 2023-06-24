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НовостиПроисшествия24 июня 2023 3:44

2-летний мальчик выпал из окна второго этажа в Зиме

Ребенок находится под наблюдением врачей
Виктория КУДАЕВА
Малышу понадобилась помощь медиков

Малышу понадобилась помощь медиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зиме двухлетниий мальчик выпал из окна второго этажа. Инцидент произошел 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба МВД Иркутской области.

- Предварительно установлено, что ребенок находился в квартире с матерью. В какой-то момент он остался без присмотра, взобрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал на улицу со второго этажа, - говорится в сообщении.

Известно, что малышу понадобилась помощь медиков. В отношении родителей составлен административный материал. По факту инцидента проверку проводят и сотрудники прокуратуры Иркутской области. Правоохранители призывают не оставлять детей без присмотра, а также напоминают о том, что москитная сетка не предотвращает угрозу выпадения детей из окон.