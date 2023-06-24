Выплаты участникам СВО, служащих по контракту, возобновили в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военнослужащие из Иркутской области, которые заключили контракт для участия в зоне спецоперации, будут снова получать единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Соответствующий закон приняли во время 70-й сессии Законодательного Собрания региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Выплаты будут предоставлены всем, кто заключил контракт начиная с 16 декабря 2022 года. Порядок получения единовременной выплаты утвердит министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее эта мера поддержки действовала для жителей Приангарья, направленных через военный комиссариат Иркутской области на службу по контракту на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины.