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НовостиОбщество26 июня 2023 8:21

Иркутская область получит более 140 миллионов рублей на реализацию молодежной политики

Регион выиграл во Всероссийском конкурсе
Елена СИНИЦА
Иркутская область получит более 140 миллионов рублей на реализацию молодежной политики

Иркутская область получит более 140 миллионов рублей на реализацию молодежной политики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году Иркутская область стала победителем Всероссийского конкурса «Регион для молодых», который проводит Федеральное агентство по делам молодежи. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Деньги выделяются на развитие современной инфраструктуры молодежной политики и создание актуальных мероприятий для молодежи. На этот раз Иркутская область получит более 140 миллионов рублей, - говорят в правительстве.

Свои заявки оставляли региональный Дом молодежи (Иркутск), спортивно-молодежный центр «Притяжение» (Усть-Илимск) и Дом молодежи (Черемхово).

Ранее сообщалось, что в Иркутске прошел фестиваль «Алые паруса», посвященный выпускникам этого года. Его хотят сделать ежегодным.