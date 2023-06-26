Иркутская область получит более 140 миллионов рублей на реализацию молодежной политики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году Иркутская область стала победителем Всероссийского конкурса «Регион для молодых», который проводит Федеральное агентство по делам молодежи. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Деньги выделяются на развитие современной инфраструктуры молодежной политики и создание актуальных мероприятий для молодежи. На этот раз Иркутская область получит более 140 миллионов рублей, - говорят в правительстве.

Свои заявки оставляли региональный Дом молодежи (Иркутск), спортивно-молодежный центр «Притяжение» (Усть-Илимск) и Дом молодежи (Черемхово).

Ранее сообщалось, что в Иркутске прошел фестиваль «Алые паруса», посвященный выпускникам этого года. Его хотят сделать ежегодным.