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НовостиОбщество26 июня 2023 8:49

Администрация Ангарска определилась с подрядчиком по ремонту виадука в Мегете

Контракт уже заключен
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Ремонт должен быть завершен до конца 2024 года

Ремонт должен быть завершен до конца 2024 года

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Стал известен подрядчик, который будет проводить ремонт виадука в Мегете. Им стала компания «Дорожник», занимающаяся ремонтом Джамбула в Иркутске. По словам мэра Ангарска Сергея Петрова, контракт с организацией уже подписан.

Известно, что по договору «Дорожник» должен закончить ремонтные работы в 2024 году.

Ранее глава городского округа встречался с жителями Мегета, Зуя и Ударника. Петров заверил их, что задача улучшить транспортную доступность и нивелировать неудобства, связанные с закрытием виадука, вскоре уже будет выполнена.

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