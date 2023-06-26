Администрация Ангарска определилась с подрядчиком по ремонту виадука в Мегете

Ремонт должен быть завершен до конца 2024 года Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Стал известен подрядчик, который будет проводить ремонт виадука в Мегете. Им стала компания «Дорожник», занимающаяся ремонтом Джамбула в Иркутске. По словам мэра Ангарска Сергея Петрова, контракт с организацией уже подписан.

Известно, что по договору «Дорожник» должен закончить ремонтные работы в 2024 году.

Ранее глава городского округа встречался с жителями Мегета, Зуя и Ударника. Петров заверил их, что задача улучшить транспортную доступность и нивелировать неудобства, связанные с закрытием виадука, вскоре уже будет выполнена.

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