Прокуратура проверит факт ограничения доступа к теплым озерам на реке Снежной

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере природопользования Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Иркутской области инициировала проверку после обращения местных жителей, которые пожаловались на ограничения доступа к горному объекту природного наследия, а также Тёплым озерам на реке Снежной. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. По словам посетителей, их не пустили на туристическую тропу до горы Шапка Мономаха.

Надзорный орган намерен провести проверку и дать правовую оценку произошедшему.

- По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - заявили в ведомстве.

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