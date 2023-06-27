527 выпускников Иркутской области получили золотые медали Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске состоялся Губернаторский бал. На нем выпускники получили золотые медали за высокие достижения в обучении. Как отметил глава региона Игорь Кобзев, весомый вклад в это внесли и педагоги ребят. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Они делились с вами знаниями и опытом, помогали раскрыть ваши способности и таланты, - сказал Игорь Кобзев.

Он добавил, что школа научила ребят быть ответственными, самостоятельными и искренними. Губернатор пожелал не только хранить, но и приумножать эти качества.

Всего золотые медали получили 527 выпускников. Такой почетный знак вручают за аттестаты с отличием за 9-й и 11-й классы. Важным условием также является набрать не менее 70 баллов на госэкзаменах по русскому и математике.

Ранее сообщалось, что в Педагогическом институте ИГУ 84 человека принимают участие в конкурсе на заключение договора о целевом обучении.