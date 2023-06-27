В Иркутске ученые ИГУ стали лауреатами регионального конкурса в сфере науки и техники Фото: Даниил ОПАРИН

Ученые ИГУ стали лауреатами конкурса в сфере науки и техники. Теперь они получат премию в размере 150 000 рублей на научный коллектив. Об этом сообщает пресс-служба университета.

-Всего было две номинации - "За значительный вклад в развитие науки и техники и решение социально-экономических проблем" и "За лучшие научные, научно-технические и инновационные разработки молодых ученых (до 35 лет)", - рассказывают в университете.

От вуза в первой номинации подавалась разработка «Гибридный комплекс установок TAIGA-1 для исследований в области гамма-астрономии, физики космических лучей и астрофизики элементарных частиц». Она нужна для регистрации частиц сверхвысоких энергий, приходящих из Вселенной.

Ранее сообщалось, что в Иркутске состоялся Губернаторский бал. На нем выпускники получили золотые медали за высокие достижения в обучении. Медали получили 527 выпускников области.