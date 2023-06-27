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НовостиОбщество27 июня 2023 10:52

В Иркутске на улице Карла Либкнехта закроют движение транспорта

Ограничение будет действовать с 06.00 до 08.00 28 июня
Елена СИНИЦА
В Иркутске на улице Карла Либкнехта закроют движение транспорта

В Иркутске на улице Карла Либкнехта закроют движение транспорта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Карла Либкнехта закроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Так, 28 июня с 06.00 до 08.00 не получится проехать по улице Карла Либкнехта от дома № 61 до здания № 87, а также на примыкающих участках Ямской, Горной, Иосифа Уткина, - передает пресс-служба иркутской мэрии.

Причина - проведение мусульманского праздника Курбан-байрам в Иркутской соборной мечети.

Кроме этого, изменится и схема движения общественного транспорта на это время. Так, автобусы № 3, 20, 42, 43, 80, 5к по направлению в центр города от улицы Карла Либкнехта свернут по Софьи Перовской, Партизанской, Советской. Далее маршруты останутся прежними.

Остановка «Площадь Декабристов» будет исключена.

Ранее сообщалось, что в Иркутске местных жителей пригласили на субботник в Князе-Владимирский храм.